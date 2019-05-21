جثمان زكي مبارك في انتظار تشريح دقيق للوقوف على أسباب نزع أعضائه الداخلية

القاهرة(صدى):

استلم الدكتور زكريا مبارك شقيق القتيل زكي مبارك، جثة شقيقة من مستشفى فلسطين بضاحية مصر الجديدة لنقلها إلى مشرحة زينهم، عقب قرار قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق بإعادة تشريح الجثمان.

وفي هذا السياق قال شريف غنيم محامي العائلة إن النائب العام المصري أصدر قرارا مهما بإعادة فحص وتشريح الجثمان، حيث من المرتقب أن تقوم لجنة من أكفأ وأفضل خبراء الطب الشرعي في مصر بتشريح الجثمان.

وتنتظر النيابة انتهاء التشريح لبيان سبب الوفاة، ووصف آثار التعذيب المتواجدة على جسد القتيل، وسبب نزع أعضائه الداخلية، وآثار الخياطة الطبية بكافة أجزاء جسده، وبيان دقيق بمظاهر التعذيب الوحشية التي تركت آثارها على الجثمان.

وأكد المحامي على أنه عقب انتهاء التشريح ستصدر مصلحة الطب الشرعي تقريرها النهائي، وتسلم نسختين منه، واحدة إلى السفارة الفلسطينية لتقديمها للسلطة، والحكومة الفلسطينية، والآخر للأسرة ومحامي العائلة.

يذكر أن تقرير التشريح يستغرق صدوره ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبعدها ستقوم الأسرة باستلامه، وتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية في فرنسا.

ولفت إلى أن الدعوى القضائية ستطالب بتقديم المسؤولين الأتراك المتورطين في تعذيب وقتل زكي مبارك إلى العدالة.