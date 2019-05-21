صديقة ” بوتين ” تنجب توأمًا

موسكو(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن صديقة الرئيس الروسي فيلادمير بوتين، لاعبة الجمباز السابق أينا كبايقا، أنجبت توأمًا من ذكرين في الفترة الماضية.

وكانت تقارير قد أشارت إلى وجود علاقة بين بوتين والرياضية السابقة، إلا أن الكرملين لم يعلق بالإيجاب أو السلب على هذه الأنباء، كما أنه لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن الولادة.

يشار إلى أنه كان قد تم تخصيص طابق بأكمله داخل إحدى المراكز الطبية الفخمة في موسكو، لأجل ولادة الرياضية السابقة.

وأنجبت صديقة بوتين المفترضة التوأم عن طريق عملية قيصرية، فيما حضر عدد من ضباط الشرطة إلى المركز الطبي قبل الولادة.

يذكر أن في سنة 2014، أعلن بوتن وزوجته، ليودميلا، طلاقهما، بشكل رسمي.