ملف ثلاثي بين المملكة والبحرين والإمارات لاستضافة كأس العالم

نواف السالم(صدى):

قرَّرت اتحادات كرة القدم في كل من: السعودية، البحرين، الإمارات، تقديم ملف ثلاثي مشترك، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للدخول في سباق المنافسة على استضافة نهائيات كأس العالم للشباب.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الأصعدة بما فيها الدولية.

وتعتبر فكرة الملف الثلاثي المشترك هي الأولى من نوعها على المستوى الخليجي، لاحتضان كأس العالم لفئة الشباب، والتي ستقام سنة 2021.