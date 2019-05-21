ملف ثلاثي بين المملكة والبحرين والإمارات لاستضافة كأس العالم
قرَّرت اتحادات كرة القدم في كل من: السعودية، البحرين، الإمارات، تقديم ملف ثلاثي مشترك، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، للدخول في سباق المنافسة على استضافة نهائيات كأس العالم للشباب.
ويأتي ذلك في إطار التعاون المتبادل بين الاتحادات الأشقاء وحرصها على تنظيم مختلف الفعاليات الكروية الكبرى على جميع الأصعدة بما فيها الدولية.
وتعتبر فكرة الملف الثلاثي المشترك هي الأولى من نوعها على المستوى الخليجي، لاحتضان كأس العالم لفئة الشباب، والتي ستقام سنة 2021.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
ممتاز ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
بالتوفيق
ناقد رياضي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ يوم واحد
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ابو خالد[ عدد التعليقات: 1086 ] نشر منذ يوم واحد
عام 2022 اقترب كثيرا وحنشوف حكومة الحمدين مدي استطاعتها وقدرتها علي تنظيم مونديال عالمي في دويلتها شرق سلوي والماء يكذب الغطاس
Zizo[ عدد التعليقات: 783 ] نشر منذ يوم واحد
اهم شي يا ناقد كيف الأتراك والايرانيين مبسوطين معاهم🍑
ابو محمد[ عدد التعليقات: 653 ] نشر منذ يوم واحد
لا بارك الله فيكم وأفنى الله كل من كان له فكرة فيه..
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 18 ساعة
ههههههههههههه
شر البليه ما يظحك