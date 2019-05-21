هروب رأس المال وتوقف السياحة.. قطر تواصل حصد الخسائر

طلال الضوي(صدى):

انهيارات متلاحقة تطال الكثير من قطاعات الاقتصاد القطري، نتيجة لسياسات النظام الخاطئة، التي تسببت في ارتفاع الأسعار، وتزايد معدلات التضخم في البلاد.

يواصل النظام القطري في حصد الخسائر، في ظل الانهيارات المتواصلة إثر سياسات النظام الخاطئة، والتي أسفرت عن اشتعال الأوضاع على أراضيها إثر ارتفاع الأسعار وتزايد معدلات التضخم لديها.

وكشفت ” قناة مباشر قطر ” أنها تعيش حاليا وضع مآساوي إثر مواصله الاقتصاد القطري إنهياره بعد استنزاف نظام الحمدين للشعب القطري.

وأجر نظام الحمدين مواطنيه على القبول بالمنتجات الإيرانية والتركية، ذات الأسعار المرتفعة والجودة المتردية، فلم يكن أمام أبناء قطر خيار آخر.

وعلى جانب أخر تعيش السياحة القطرية أسوأ فتراتها؛ في ظل عزوف أبناء الخليج عن زيارة الدوحة، فضلاً عن فشل خطط جذب المزيد من السياحة الأجنبية إلى البلاد.

وعن قطاع الاستثمار، فشهد هروباً كبيراً لرأس المال،إثر مخاوفهم من الاستثمار في بلد يدعم الإرهاب ومهدد بالعقوبات .

وأيقن رجال الأعمال أن الوضع المالي الصعب الذي يعيشه الحمدين، سوف يدفعه إلى بسط سيطرته على أموال المستثمرين.