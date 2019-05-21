” الحصيني “: أمطار وحبات برد على هذه المناطق
أعلن عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق في المملكة على مدار اليوم الثلاثاء وليلة غد الأربعاء.
وأوضح ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأماكن التي تشهد هطول الأمطار هي ” مكة المكرمة، الرياض، المدينة، ما بين القصيم وحائل، الباحة، عسير وشرقها، جازان، نجران، الربع الخالي، وعمان “.
وقال ” متوقع أمطار اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله – أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على مناطق مكة والرياض والمدينة وما بين القصيم وحائل، وعلى الباحة وعسير وشرقها وجازان ونجران و الربع الخالي وعمان “.
وأضاف ” وعلى سلطنة عُمان متوقع توسع السحب -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من مناطق الباحة وعسير القصيم ثم الرياض وشمال الشرقية والربع الخالي، مع رياح مثيرة للأتربة “.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5621 ] نشر منذ يوم واحد
“اللَّهُمَّ سُقْيَا رَحْمَةٍ ، لَا سُقْيَا عَذَابٍ ، وَلَا هَدْمٍ ، وَلَا غَرَقٍ، اللهم اجعله صيّباً نافعاً”