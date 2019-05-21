” الحصيني “: أمطار وحبات برد على هذه المناطق

الرياض(صدى):

أعلن عبدالعزيز الحصيني الباحث في الطقس والمناخ، أنه من المتوقع استمرار هطول أمطار متفاوتة وحبات برد على عدة مناطق في المملكة على مدار اليوم الثلاثاء وليلة غد الأربعاء.

وأوضح ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الأماكن التي تشهد هطول الأمطار هي ” مكة المكرمة، الرياض، المدينة، ما بين القصيم وحائل، الباحة، عسير وشرقها، جازان، نجران، الربع الخالي، وعمان “.

وقال ” متوقع أمطار اليوم الثلاثاء وليلة الأربعاء -إن شاء الله – أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على مناطق مكة والرياض والمدينة وما بين القصيم وحائل، وعلى الباحة وعسير وشرقها وجازان ونجران و الربع الخالي وعمان “.

وأضاف ” وعلى سلطنة عُمان متوقع توسع السحب -إن شاء الله- لتشمل أجزاء من مناطق الباحة وعسير القصيم ثم الرياض وشمال الشرقية والربع الخالي، مع رياح مثيرة للأتربة “.