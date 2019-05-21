” الشوفان والموز “.. نصائح للتخلص من الإسهال بدون طبيب

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور بيتر هينجيز، مدير برنامج أمراض الجهاز الهضمي في ميتشجين الأمريكية، على أنه يجب على مريض الإسهال تناول بعض الأطعمة الخفيفة خلال الـ24 ساعة الأولى من الإصابة، لأن الامتناع عن تناولها يؤدي إلى تفاقم الأعراض.

ومن هذه الأطعمة – الدجاج المسلوق بعد إزالة الدهن منه- الخبز المحمص – الشوفان-الموز-الأرز العادي.

وأوضح أنه يجب على المصاب بالإسهال تناول الأطعمة التي تحتوي على البروبيوتيك أو ما يعرف بالبكتيريا الجيدة، لقدرتها على تحطيم السموم الضارة المسببة لهذا المرض، ومن أبرزها- الزبادي-الخس- الكرنب المخلل.

ويوصي الأطباء ، بشرب كميات مناسبة من المياه، لأن الجفاف يزيد من صعوبة الإسهال، فضلًا عن تناول دواء اللوبيراميد لمدة يومين فقط، وفي حالة استمراره، يجب اللجوء إلى طبيب متخصص، لتحديد العلاج المناسب للحالة.