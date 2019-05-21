بالفيديو.. تحذير لسكان 6 مناطق من هطول أمطار رعدية حتى الفجر

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات مبكرة على مناطق: مكة المكرمة، القصيم، الشرقية، حائل، نجران، المدينة المنورة.

وأكدت الهيئة على استمرار هطول أمطار رعدية تُصحب بتدني في مدى الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية، موضحة أن حالة الطقس تبدأ مساء اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى فجر الأربعاء.

في سياق آخر، شهد الحرم المكي اليوم الثلاثاء، هطول أمطار غزيرة بالإضافة إلى حدوث بروق وصواعق في مشهد مهيب.

وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية، الأهالي بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.