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وظائف تعليمية نسائية بجدة والجوف

وظائف تعليمية نسائية بجدة والجوف
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدارس دار القلم الأهلية بنات بمحافظة جدة، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات هي: قائدة تربوية، معلمات تخصصات مختلفة، إداريات للعام الدراسي (١٤٤٠-١٤٤١هـ).

وأوضحت، أن يمكن للراغبات في التقدم على الوظائف، التسجيل في الرابط التالي: هنــــــــا

كما أعلنت مدارس وارفة العلم الأهلية بالجوف عن وجود شاغر وظيفي ( مُعلمة ) في التخصصات التالية: ( لغة عربية، دراسات إسلامية، رياضيات، اجتماعيات، صفوف أولية ).

واشترطت وجود خبرة سابقة للمتقدمة، فيما أوضحت أنه يمكن التقديم على الوظيفة من خلال الرابط هنـــــا .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد

موفقات خير بإذن الله ,,

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد

الله يوفقهن

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