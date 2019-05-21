وظائف تعليمية نسائية بجدة والجوف
أعلنت مدارس دار القلم الأهلية بنات بمحافظة جدة، عن توفر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات هي: قائدة تربوية، معلمات تخصصات مختلفة، إداريات للعام الدراسي (١٤٤٠-١٤٤١هـ).
وأوضحت، أن يمكن للراغبات في التقدم على الوظائف، التسجيل في الرابط التالي: هنــــــــا
كما أعلنت مدارس وارفة العلم الأهلية بالجوف عن وجود شاغر وظيفي ( مُعلمة ) في التخصصات التالية: ( لغة عربية، دراسات إسلامية، رياضيات، اجتماعيات، صفوف أولية ).
واشترطت وجود خبرة سابقة للمتقدمة، فيما أوضحت أنه يمكن التقديم على الوظيفة من خلال الرابط هنـــــا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
موفقات خير بإذن الله ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
الله يوفقهن