مسن يردد الأغاني بطلاقة ويفشل في سورة الإخلاص
أوقعت سورة الإخلاص رجلًا مسنًا في مأزق كبير، فلم يتذكرها بالرغم من تذكره أغاني مطربيه المفضلين عن ظهر قلب.
وكشف برنامج ” التجربة ” المذاع على فضائية MBC 1، فشل المسن في ترديد سورة الإخلاص أصغر سور القرآن الكريم.
ووجه المذيع سؤال إلى المسن حول مطربه المفضل، الذي راح يردد كلمات أغانيه بطلاقة، بينما عندما سأله عن سورة الإخلاص لم يتمكن من ترديدها فلم يستطع حفظ السورة المكونة من 4 آيات فقط.
مسالم[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة الا بالله.. الله يهديه وهو في ارزل العمر… لكن لاداعي لنشر هذا الخبر وفضح الرجل.. الله يستر عليه وعلينا
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,,, استغفر الله العظيم ,,
ابو ياسر..[ عدد التعليقات: 577 ] نشر منذ يوم واحد
ستر الله كبير……
استرو عليه وارحمو شيبته……
حسبي الله ونعم الوكيل
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
الله لايبلانا .
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2531 ] نشر منذ يوم واحد
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
احمد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
مايعرف اسم السورة لكن اكيد حافظها
.[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 19 ساعة
بالله عليك!
مايعرف اسمها بي حافظها!!!
كيف يعين؟
يعني لو ابيك تقرا سورة الناس مثلااا وش اقولك ، اقرا لك اول السوره مثلا وهي كلها خمس آيات.
عذر اقبح من ذنب!!
ولا المهم انك تعلق وبس.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13344 ] نشر منذ 13 ساعة
لا حـــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظــــــــــــــــــــــــيم