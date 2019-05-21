مسن يردد الأغاني بطلاقة ويفشل في سورة الإخلاص

أميرة خالد(صدى):

أوقعت سورة الإخلاص رجلًا مسنًا في مأزق كبير، فلم يتذكرها بالرغم من تذكره أغاني مطربيه المفضلين عن ظهر قلب.

وكشف برنامج ” التجربة ” المذاع على فضائية MBC 1، فشل المسن في ترديد سورة الإخلاص أصغر سور القرآن الكريم.

ووجه المذيع سؤال إلى المسن حول مطربه المفضل، الذي راح يردد كلمات أغانيه بطلاقة، بينما عندما سأله عن سورة الإخلاص لم يتمكن من ترديدها فلم يستطع حفظ السورة المكونة من 4 آيات فقط.