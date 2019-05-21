معركة دامية في المسجد الحرام.. وجهيمان العتيبي يستبيح دم المعتمرين (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

واصل مسلسل ” العاصوف ” ، عرض قصة اقتحام جهيمان العتيبي وعدد من المسلحين للحرم المكي الشريف، واحتجاز المعتمرين كرهائن، وتعامل قوات الأمن مع الأمر.

وشهدت الحلقة الـ16 من المسلسل، قيام قوات الأمن باقتحام الحرم بعد صدور فتوى من هيئة كبار العلماء تبيح الاقتحام، حيث حدثت خسائر لقوات الأمن وانسحبوا من الحرم.

وأوضحت الحلقة، صدور تعليمات من قيادة المملكة ترفض هدم أجزاء من الحرم للمساعدة في اقتحامه، وكذلك بضرورة الحفاظ على أرواح المعتمرين والمصلين داخل الحرم.

كما أشارت إلى تهديد جهيمان العتيبي لمن يُطلق عليه ” المهدي المنتظر ” ، وكذلك وجود عدد من المسلحين الذين فوجئوا بالأسلحة وتورطهم في ذبح وقتل المدنيين؛ خوفًا من جهيمان العتيبي.