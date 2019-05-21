معركة دامية في المسجد الحرام.. وجهيمان العتيبي يستبيح دم المعتمرين (فيديو)
واصل مسلسل ” العاصوف ” ، عرض قصة اقتحام جهيمان العتيبي وعدد من المسلحين للحرم المكي الشريف، واحتجاز المعتمرين كرهائن، وتعامل قوات الأمن مع الأمر.
وشهدت الحلقة الـ16 من المسلسل، قيام قوات الأمن باقتحام الحرم بعد صدور فتوى من هيئة كبار العلماء تبيح الاقتحام، حيث حدثت خسائر لقوات الأمن وانسحبوا من الحرم.
وأوضحت الحلقة، صدور تعليمات من قيادة المملكة ترفض هدم أجزاء من الحرم للمساعدة في اقتحامه، وكذلك بضرورة الحفاظ على أرواح المعتمرين والمصلين داخل الحرم.
كما أشارت إلى تهديد جهيمان العتيبي لمن يُطلق عليه ” المهدي المنتظر ” ، وكذلك وجود عدد من المسلحين الذين فوجئوا بالأسلحة وتورطهم في ذبح وقتل المدنيين؛ خوفًا من جهيمان العتيبي.
كيف يملأ المهدي الأرض عدلاً بقتل الناس في الحرم؟#العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/Hh2P49OpDA
— MBC1 (@mbc1) May 21, 2019
الحرم المكي حصن قوي ومنيع.. إلا إذا هدمنا أجزاء منه#العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/ePhDu5mgAe
— MBC1 (@mbc1) May 21, 2019
معركة دامية في المسجد الحرام#العاصوف#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/0hPbh1piyY
— MBC1 (@mbc1) May 21, 2019
فليحان[ عدد التعليقات: 2054 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللعنه علي جهيمان الحافي العتيبي وعلي كل من يدافع عنه .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40999 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يلقي كلاً عمله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40999 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يلقي كلاً عمله
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 40999 ] نشر منذ 42 دقيقة
الله يلقي كلاً عمله