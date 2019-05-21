نادي المرتزقة.. يحضرون عروض الراقصات وينتقدون حفلات المملكة (فيديو)
ناقشت حلقة ” نادي المرتزقة ” ، اليوم الثلاثاء، انتقاد مرتزقة النظام القطري للحفلات الغنائية والفعاليات الترفيهية التي تقام في المملكة.
وأوضحت الحلقة، أن مرتزقة النظام القطري يهاجمون المملكة باسم الدين الإسلامي؛ معتبرين أن هذه الحفلات ستُضيِّع الإسلام، في الوقت الذي يتهافتون فيه على حضور الحفلات الراقصة والنوادي الليلية، ويضيِّعون الملايين عليها.
نادي المرتزقة.. أرض الحرمين#هايبر_لوب#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/cATLDO2yQF
— MBC1 (@mbc1) May 21, 2019
yyyyyyyyyyyy[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 20 دقيقة
اذا أراد الله هلاك النملة خلق لها أجنحة للطيران لتبدأ مرحلة العذاب ثم الاضمحلال ثم الهلاك
أموال النفظ أصبحت نقمة على الأنظمة الحاكمة في الخليج وليست نعمة ، ذلك أن انجراف تلك الأنظمة في الصراعات الاقليمية وتمويلها بأموال شعوب الخليج وحرمان الشعوب من الاستفادة من تلك الأموال في عملية التنمية ورغد العيش ، هذا الانجراف سيؤدي إلى زوال تلك الأنظمة