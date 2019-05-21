نادي المرتزقة.. يحضرون عروض الراقصات وينتقدون حفلات المملكة (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

ناقشت حلقة ” نادي المرتزقة ” ، اليوم الثلاثاء، انتقاد مرتزقة النظام القطري للحفلات الغنائية والفعاليات الترفيهية التي تقام في المملكة.

وأوضحت الحلقة، أن مرتزقة النظام القطري يهاجمون المملكة باسم الدين الإسلامي؛ معتبرين أن هذه الحفلات ستُضيِّع الإسلام، في الوقت الذي يتهافتون فيه على حضور الحفلات الراقصة والنوادي الليلية، ويضيِّعون الملايين عليها.