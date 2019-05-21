بالفيديو.. دم ورعب.. شجار عنيف بين محمد الشرنوبي ورامز جلال

القاهرة(صدى):

أنفعل الفنان والمطرب المصري محمد الشرنوبي في رامز في الشلال، عقب اكتشاف المقلب مما دفعه إلى ضرب رامز جلال.

وشعر محمد الشرنوبي في رامز في الشلال بلحظات الرعب منذ سقوطه في الشلال وحتى مواجهة الغوريلا.

وحاول محمد الشرنوبي الفرار من غوريلا رامز جلال بالجري حتى كشف رامز عن المقلب وهو ما أثار غضب ” الشرنوبي ” الذي حاول خلع ملابسه متجنبا الحديث مع رامز جلال.

وأصيب محمد الشرنوبي في أحد أصابعه خلال الحلقة، مما جعل رامز جلال يطلب السماح من جماهيره.