مؤشرات تدل على تلف زيت محرك سيارتك

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبراء بعض المؤشرات التي تدل على تلف زيت المحرك، في السيارة والتي في حال ملاحظتها يجب تغييره على الفور، ومنها إضاءة لمبة تحذير الزيت

وتعد إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة عدادات القيادة من أقوي المؤشرات على وجود مشكلة في ضغط الزيت في المحرك، وفي حال ظهور هذه اللمبة يجب التوقف على الفور وفحص الزيت.

ومن المعروف أن لون زيت المحرك الأساسي هو اللون البني أو العسلي الفاتح، لكن مع مرور الوقت وعدم تغيير الزيت لفترات طويلة، يتحول لون الزيت إلى الأسود القاتم نتيجة امتلائه بالشوائب وتعرضه للاحتراق، وهو ما يدل على تلفه.

من مهام الزيت الرئيسية هي تزييت الأجزاء الداخلية المعدنية في المحرك ومنع احتكاكها، لكن عدم تغيير الزيت يؤدي إلى فقده خصائصه ولزوجته، مما يسبب احتكاك الأجزاء المعدنية داخل المحرك والذي يتسبب بدوره في صدور أصوات مزعجة.

وعند خروج دخان أبيض من العادم، فإنه يدل على وجود تلف في الأجزاء الداخلية للمحرك، والتي يكون السبب الرئيسي لها عدم تغيير الزيت في مواعيده.