بالفيديو.. ” الكلباني ” : لا تروح ويدك فاضية نسفت ميزانيات
تحدث الداعية الإسلامي عادل الكلباني ، اليوم الثلاثاء،عن العادات والتقاليد التي تُكلف أصحابها الكثير، مثل الزيارات.
وقال ” الكلباني ” في برنامجه الرمضاني في حلقة اليوم بعنوان “ لا تشوهوا الزيارات بالتكاليف ” إن هناك عادات تلحق الضرر بنا وليس من الضروري الالتزام بها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ولفت إلى أن أمر الزيارات وشراء الهدايا يزداد سوءً عندما يتصادف وجود أكثر من مناسبة اجتماعية في ذات الشهر حيث تضطر بعض الأسر إلى تقديم أكثر من هدية ما ينسف ميزانية الشهر.
عادات وتقاليد سيطرت على المجتمع وهي مكلفة جداً
" لاتروح ويدك فاضية "
عنوان حلقتنا لليوم : لاتشوهوا الزيارات بالتكاليف#مع_الكلباني#رمضان_عندنا pic.twitter.com/9ISNNyFnxI
— SBC channel (@SBC_Channel) May 21, 2019
غندورة[ عدد التعليقات: 12371 ] نشر منذ يوم واحد
بإختصار قفلي باب الهدايا واللي بتزعل تصمخ برأسها أقرب جدار.
أحفظي (فلوسك) ماحد نافعك إلا جيبك.. بلاهدايا بلابطيخ.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
لايكلف الله نفسا الا وسعها