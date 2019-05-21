  • الخميس 23

    مايو

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. ” الكلباني ” : لا تروح ويدك فاضية نسفت ميزانيات

بالفيديو.. ” الكلباني ” : لا تروح ويدك فاضية نسفت ميزانيات

بالفيديو.. ” الكلباني ” : لا تروح ويدك فاضية نسفت ميزانيات
نايف السالم(صدى):

تحدث الداعية الإسلامي عادل الكلباني ، اليوم الثلاثاء،عن العادات والتقاليد التي تُكلف أصحابها الكثير، مثل الزيارات.

وقال ” الكلباني ” في برنامجه الرمضاني في حلقة اليوم بعنوان “ لا تشوهوا الزيارات بالتكاليف ” إن هناك عادات تلحق الضرر بنا وليس من الضروري الالتزام بها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ولفت إلى أن أمر الزيارات وشراء الهدايا يزداد سوءً عندما يتصادف وجود أكثر من مناسبة اجتماعية في ذات الشهر حيث تضطر بعض الأسر إلى تقديم أكثر من هدية ما ينسف ميزانية الشهر.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12371 ] نشر منذ يوم واحد

بإختصار قفلي باب الهدايا واللي بتزعل تصمخ برأسها أقرب جدار.
أحفظي (فلوسك) ماحد نافعك إلا جيبك.. بلاهدايا بلابطيخ.

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد

لايكلف الله نفسا الا وسعها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *