بالفيديو.. ” الكلباني ” : لا تروح ويدك فاضية نسفت ميزانيات

نايف السالم(صدى):

تحدث الداعية الإسلامي عادل الكلباني ، اليوم الثلاثاء،عن العادات والتقاليد التي تُكلف أصحابها الكثير، مثل الزيارات.

وقال ” الكلباني ” في برنامجه الرمضاني في حلقة اليوم بعنوان “ لا تشوهوا الزيارات بالتكاليف ” إن هناك عادات تلحق الضرر بنا وليس من الضروري الالتزام بها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.

ولفت إلى أن أمر الزيارات وشراء الهدايا يزداد سوءً عندما يتصادف وجود أكثر من مناسبة اجتماعية في ذات الشهر حيث تضطر بعض الأسر إلى تقديم أكثر من هدية ما ينسف ميزانية الشهر.