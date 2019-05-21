جِدّة تطلب الطلاق بعد تعرُّفها على شاب من ” فيس بوك “

القاهرة(صدى):

أقامت سيدة مصرية دعوى إثبات طلاق ضد زوجها موضحة أنه طلقها منذ 8 سنوات شفهيًا خلال سفرهما إلى إحدى الدول العربية، وردها إليه بعد فترة دون إعادة العقد وكان ذلك رغمًا عنها بعد أن هددها بسحب حضانة الأطفال منها وترحيلها من تلك الدولة.

وقالت الزوجة أمام المحكمة : أصر إني أسافر معاه للكويت ومن وقتها حياتي من سيء لأسوأ بحلم باليوم اللي أخلص فيه منه، وضربني بعد 20 يوم قدام أولادي.

وأضافت : “بعد فترة من جواز بنتي اتفاجئت بيه بيضربني ويشتمني في وجود ولادي الاتنين الصغيرين وكان بقاله سنين مش بيمد ايده علي محستش بنفسي إلا وكل غضب السنين اللي جوايا طالع مني وضغطت عليه ورمى يمين الطلاق علي شفوي وفعلا أخدت دهبي ونزلت مصر في أول طيارة، عشت معاه 8 سنين مرار وعذاب وخلالها رفض يرجعني رسمي”.

وأكملت: ” اتعرفت على شاب على الفيس بوك وبعدها قابلته وحبينا بعض حسسني إني إنسانة بعد ما نسيت طعم الحرية والكرامة مع جوزي واتفقنا على الجواز، وفي الفترة دي أبو ولادي عرف وهددني إنه هيسجني في قضية زنا لأن الطلاق مش مثبت وإلى الآن رافض إنه يثبت الطلاق رسمي فلجأت للمحكمة عشان أثبت طلاقي.