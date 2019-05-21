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بـ 9 مليون يورو.. يونس بلهندة إلى الهلال

بـ 9 مليون يورو.. يونس بلهندة إلى الهلال
نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الهلال اتفاقها مع المسؤولين في غلطة سراي التركي؛ للحصول على خدمات اللاعب يونس بلهندة لمدة 3 سنوات.

وكشفت مصادر إن يونس بلهندة انتقل إلى نادي الهلال مقابل 9 مليون يورو، موضحين أنه تم الاتفاق على جميع الأمور المالية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن التعاقد مع اللاعب خلال الأيام المقبلة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ يوم واحد

الحين نادي لايملك شئ بس يخرب الصفقات على الهلال ويعلن التعاقد ب 15 مليون يورو مع نفس الاعب وفي الحقيقة انه لايملك هذا المبلغ وهذا النادي معروف بالدفع الرباعي والترشيح والتأثير على الحكام قبل وأثناء المباريات

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