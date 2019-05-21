بـ 9 مليون يورو.. يونس بلهندة إلى الهلال

نواف السالم(صدى):

أنهت إدارة نادي الهلال اتفاقها مع المسؤولين في غلطة سراي التركي؛ للحصول على خدمات اللاعب يونس بلهندة لمدة 3 سنوات.

وكشفت مصادر إن يونس بلهندة انتقل إلى نادي الهلال مقابل 9 مليون يورو، موضحين أنه تم الاتفاق على جميع الأمور المالية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان رسميا عن التعاقد مع اللاعب خلال الأيام المقبلة .