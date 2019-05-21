” بلدية دبي ” تكشف حقيقة تعرض منتجات ألبان سعودية للحقن

عادل الحربي(صدى):

كشفت بلدية دبي، اليوم الثلاثاء، حقيقة الأنباء المتداولة حول تعرض بعض منتجات الحليب التابعة لشركات ألبان سعودية إلى الحقن بالهرمونات.

ونفت البلدية هذه الأنباء، مؤكدة أن الأنباء المتداولة حول تعرض الأبقار المنتجة لحليب ” المراعي ” وحليب ” الصافي ” وحليب ” ناديك ” للحقن بالهرمونات؛ لزيادة نسبة الحليب غير صحيح ولا يستند إلى أي بيانات حكومية معتمدة.

كما أشارت إلى أن منتجات هذه الشركات الثلاث تطابق اللوائح الفنية والاشتراطات الحصية والمواصفات الخليجية لصناعة وإنتاج الألبان.

وانتشرت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي، حول تعرض الأبقار المنتجة لحليب ” المراعي، الصافيـ وناديك ” للحقن بالهرمونات؛ لزيادة نسبة الحليب التي تنتجها.