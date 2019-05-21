أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر : رائحة إرهاب الحمدين تفوح في ليبيا

طلال الضوي(صدى):

فتح فهد بن عبدالله آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الثلاثاء، النار على تنظيم الحمدين وإرهابهم في المنطقة.

وعلق فهد بن عبدالله على تدهور الأوضاع في ليبيا و تدخل الجيش التركي عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” قائلا: ” مدرعات ومعدات عسكرية تفوح منها رائحة تنظيم الحمدين الإرهابي “.

وتابع : ” مازال هذا التنظيم يسبب الخراب والعبث في الدول العربية ويقحم نفسه بملفات لاتعنيه “.

واستكمل: ” تسببت قطر في دعم المظاهرات ضد القذافي وتسببت بسقوط ليبيا وهذه هي النتيجة! “.

واختتم تغريداته: ” إقحام لإسم قطر في حروب عبثية ، كل هذا بأموال الشعب القطري..”.