أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر : رائحة إرهاب الحمدين تفوح في ليبيا
فتح فهد بن عبدالله آل ثاني أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، اليوم الثلاثاء، النار على تنظيم الحمدين وإرهابهم في المنطقة.
وعلق فهد بن عبدالله على تدهور الأوضاع في ليبيا و تدخل الجيش التركي عبر حسابه الشخصي على ” تويتر ” قائلا: ” مدرعات ومعدات عسكرية تفوح منها رائحة تنظيم الحمدين الإرهابي “.
وتابع : ” مازال هذا التنظيم يسبب الخراب والعبث في الدول العربية ويقحم نفسه بملفات لاتعنيه “.
واستكمل: ” تسببت قطر في دعم المظاهرات ضد القذافي وتسببت بسقوط ليبيا وهذه هي النتيجة! “.
واختتم تغريداته: ” إقحام لإسم قطر في حروب عبثية ، كل هذا بأموال الشعب القطري..”.
سحر خالد السبكي[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ يوم واحد
اذا أراد الله هلاك النملة خلق لها أجنحة للطيران لتبدأ مرحلة العذاب ثم الاضمحلال ثم الهلاك
أموال النفظ أصبحت نقمة على الأنظمة الحاكمة في الخليج وليست نعمة ، ذلك أن انجراف تلك الأنظمة في الصراعات الاقليمية وتمويلها بأموال شعوب الخليج وحرمان الشعوب من الاستفادة من تلك الأموال في عملية التنمية ورغد العيش ، هذا الانجراف سيؤدي إلى زوال تلك الأنظمة
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
ريحتهم العفنه فايحه منذ زمن وليس بليبيا فقط ,,