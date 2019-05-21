بعد أشهر على حملها.. إبنة إلهام الفضالة تظهر بدون بطن ” فيديو “

أميرة خالد(صدى):

ظهر في مقطع فيديو منى العتيبي إبنة إلهام الفضالة بعد أشهر قليلة على إعلان حملها، حيث ظهرت وهي تقف إلى جانب زوجها خلال قيامهما بنزهة عائلية. وأرفقته بصورة نشرتها على حسابها على ” سناب شات ” مع التعليق: ” طلعة عائلية “.

وظهرت فيها وقد ازداد وزنها قليلاً حيث أثار فضول الكثير من المتابعين الذين تساءلوا عن سبب عدم ظهور بطنها، ومما جاء في التعليقات: ” الحين مو هي حامل وين بطنها؟ “.

ويذكر أن الفنانة الكويتية إلهام الفضالة قد أعلنت حمل ابنتها بطفلها الأول في مارس آذار الماضي بعد مرور أشهر قليلة على زواجها.