حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء على المملكة

الرياض(صدى):

كشف مركز طقس العرب، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأربعاء، والليلة، على مناطق المملكة.

وأكد أن الطقس الليلة، سيكون دافئا في شمال غرب المملكة ومعتدل الحرارة في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية معتدلة السرعة.

كما أشارت إلى احتمالية هطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة في جنوب وجنوب شرق المملكة.

أما طقس غد الأربعاء، فيكون الطقس حارا نسبياً الى حارا في شمال غرب المملكة، ومعتدلاً فوق الجبال.

ويتوقع هطول زخات رعدية على أجزاء من جنوب الشرقية ونجران وجنوب الرياض وجنوب وغرب المملكة.