صحة حفرالباطن تفعل اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم

سعيد العجل(صدى):

أقامت صحة حفرالباطن فعاليات توعوية عن ارتفاع ضغط الدم في عدد من المستشفيات والمراكز الصحية، تزامناً مع اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، والذي يقام هذا العام تحت شعار (اعرف أرقامك)؛ للتوعية بأهمية قياس ضغط الدم الدوري، ومعرفة المستويات الطبيعية له.

واشتملت الفعاليات على إقامة ركن توعوي يحتوي على عدد من الوسائل التوعوية للتعريف بارتفاع ضغط الدم وأسبابه ومضاعفاته وتأثيره على أعضاء الجسم وتقديم النصائح الطبية والإرشادات الوقاية, وتوزيع منشورات توعوية وقياس ضغط الدم للزوار والمراجعين.

وتشير الحقائق بأن اثنان من كل خمسة أشخاص بالغين في الشرق الأوسط مصابون بارتفاع ضغط الدم، كما تشير إلى أن نمط الحياة غير الصحي من الممكن أن يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مثل: تناول الكثير من الملح، وزيادة الوزن، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين.

وكانت صحة حفرالباطن اطلقت حملة شاملة مطلع الشهر الكريم للتوعية بأمراض السكر وضغط الدم في المنتزهات والمساجد والأماكن العامة للتوعية بخطرها وطرق الوقاية منها.