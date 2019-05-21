لحظة سقوط صخرة ضخمة على امرآة

الأربعاء 22
مايو
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الله المستعان
مقدر ومكتوب .
لا حـــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظــــــــــــــــــــــــيم
قضاء وقدر ان تكون بهذا المكان
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74410 ] نشر منذ 18 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41001 ] نشر منذ 17 ساعة
الله المستعان
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41001 ] نشر منذ 17 ساعة
الله المستعان
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5198 ] نشر منذ 13 ساعة
مقدر ومكتوب .
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13336 ] نشر منذ 17 دقيقة
لا حـــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظــــــــــــــــــــــــيم
قضاء وقدر ان تكون بهذا المكان