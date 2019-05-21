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    مايو

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  3. لحظة سقوط صخرة ضخمة على امرآة

لحظة سقوط صخرة ضخمة على امرآة




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 74410 ] نشر منذ 18 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

[ عدد التعليقات: 5198 ] نشر منذ 13 ساعة

مقدر ومكتوب .

[ عدد التعليقات: 13336 ] نشر منذ 17 دقيقة

لا حـــــــــــــــــول ولا قوة إلا بالله العلي العظــــــــــــــــــــــــيم

قضاء وقدر ان تكون بهذا المكان

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