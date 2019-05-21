بالفيديو.. ” المصلح ” يوضح حكم استناد المصلي قاعدا

عادل الحربي(صدى):

كشف الشيخ خالد المصلح إمام وخطيب جامع العليا بالقصيم، عن عدة أحكام شرعية في بعض التصرفات التي نقوم بها أثناء الصلاة، ردًا على تساؤلات الجمهور.

وأوضح ” المصلح ” في برنامج ” يستفتونك ” على قناة الرسالة، حكم استناد المصلي قاعدًا، قائلًا إنه من الأفصل ألا يستند لأن الأصل في التحيات هو الجلوس وليس الاستناد.

كما أكد أن القراءة من المصحف أثناء الصلاة لها 3 أقوال لدى العلماء، القول الأول يرى أنه مباح، والثاني يرى أنه مكروه، بينما الثالث يُحرم حمل المصحف أثناء الصلاة، وجميع هذه الأٌقوال تنطبق على الفرض أو النافلة.

وأشار إلى أن الأٌقرب من هذه الآراء، أنه يُباح حمل المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة ولكن يُفضل أن يكون في النوافل فقط، فالفريضة مبنيه على يسر القراءة ولا يشترط الإطالة.

وعن حكم من قرأ جهرًا في صلاة سرية، أوضح ” المصلح ” أنه لا حاجة لسجود السهو عند القراءة جهرًا في صلاة سرية لأن هذا السهو لا يؤثر على الصلاة