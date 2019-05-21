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  3. عندما نستهين بالسيل تحدث الكارثة

عندما نستهين بالسيل تحدث الكارثة




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد

الله المستعان

[ عدد التعليقات: 13344 ] نشر منذ 15 ساعة

من برأسه عقل لن يخاطر بنفسه

لكن هؤلاء يكابرون ويتنطعون بالمرجلة المزيفة التي ليس لها شأن بهلاك النفس

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