عندما نستهين بالسيل تحدث الكارثة

الخميس 23
مايو
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
الله المستعان
من برأسه عقل لن يخاطر بنفسه
لكن هؤلاء يكابرون ويتنطعون بالمرجلة المزيفة التي ليس لها شأن بهلاك النفس
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
الله المستعان
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13344 ] نشر منذ 15 ساعة
من برأسه عقل لن يخاطر بنفسه
لكن هؤلاء يكابرون ويتنطعون بالمرجلة المزيفة التي ليس لها شأن بهلاك النفس