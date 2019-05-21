الكشف عن قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019

ماجد محمد(صدى):

كشف المدير الفني خافيير أجيري قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 ، موضحًا وديات الفريق قبل البطولة، التي ستنطلق من من 21 يونيو حتى 19 يوليو من العام الجاري.

وقال خافيير إنه تم اختيار 25 لاعبًا للأنضمام إلى معسكر الفريق في برج العرب اعتبارًا من السادس من يونيو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر خلال معسكره، مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو.

وجاءت قائمة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019 كالتالي: أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) ووليد سليمان (الأهلي) وعبد الله السعيد (بيراميدز) وأحمد علي كامل (المقاولون العرب) ومحمد النني (آرسنال الإنجليزي) ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي) وعمر جابر (بيراميدز) وأحمد الشناوي (بيراميدز) ومروان محسن (الأهلي) ومحمد أبوجبل (سموحة) وطارق حامد (الزمالك) وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني) وعلي أحمد “ غزال ” (فييرنسي البرتغالي).

كذلك ضمت محمود حسن “ تريزيجيه ” (قاسم باشا التركي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) وأيمن أشرف (الأهلي) ومحمد الشناوي (الأهلي) ومحمود حمدي “ الونش ” (الزمالك) وباهر المحمدي (الإسماعيلي) وأحمد أيمن منصور (بيراميدز) ونبيل عماد “ دونغا ” (بيراميدز) ومحمود عبد الرحيم “ جنش ” (الزمالك) ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).