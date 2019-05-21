البروق والصواعق على مكة المكرمة.. وتحذير للأهالي من السيول (فيديو)
تشهد أجزاء متفرقة من منطقة مكة المكرمة، الآن، أمطارًا من متوسطة إلى شبه غزيرة.
وطالب المركز الوطني للعمليات الأمنية، الأهالي بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا على مكة المكرمة يفيد بهطول أمطار غزيرة تٌصحب بتدني في الرؤية وتساقط البرد وسيول، حتى التاسعة مساءًا.
وأظهر مقطع فيديو، منظر مهيب للبروق والصواعق جنوب شرق مكة المكرمة.
سرا بقيده[ عدد التعليقات: 2058 ] نشر منذ يوم واحد
زيادة قوة الصواعق وعددها بعد انشاء برج الساعة بجوار الحرم الشريف حسبي الله ونعم الوكيل .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41003 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجعلها امطار خير وبركه