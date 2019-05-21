غرفة الرياض توجه رسالة لـ ” مشاهير السوشيال ” بشأن السفر لتركيا

علي القحطاني(صدى):

وجه رئيس غرفة الرياض عجلان العجلان، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى مشاهير السوشيال ميديا يحثهم فيها على خدمة الوطن.

وقال العجلان: ” بعض الأخوة والاخوات مشاهير السوشيال ميديا كانوا قدموا حملات دعائية للسياحة وتملك العقار في تركيا ” .

وتابع : ” اليوم عليهم واجب وطني بالتحذير من السفر والتملك هناك، في ظل المضايقات والمخاطر التي يتعرض لها السعوديين والخطاب الرسمي العدائي المتصاعد ضد بلدنا من رموز السلطة التركية ” .

وكانت غرفة الرياض حذرت من السفر إلى تركيا في ظل المضايقات التي يتعرضها لها السعوديين في الأراضي التركية نتيجة الخطاب العدائي التركي، لافتة إلى أن هذا الخطاب انعكس على شكل مضايقات للسعوديين.