ليفة الاستحمام طريقك لبشرة نضرة وناعمة

أميرة خالد(صدى):

ينتشر اعتقاد خاطيء بين الكثير من النساء، بأن ليفة الاستحمام الطبيعية لها أضرار على بشرة الجسم ، ولكن في حقيقة الأمر فإنها من الأشياء الهامة جدًا للبشرة.

وتستخدم ليفة الاستحمام الطبيعية في تقشير بشرة الجسم بشكل طبيعي؛ إذ يعد تقشير البشرة من أبرز طرق العناية بها للحفاظ على نعومتها وصحتها وبريقها.

ويمكنك استخدام ليفة الاستحمام على بشرة رطبة في حركات دائرية؛ للتخلص من الجلد الميت على البشرة والأماكن الخشنة والداكنة، مثل الركبتين والقدمين، ثم غسل البشرة بالماء الفاتر وترطيبها بكريم مرطب وستلاحظين الفرق.