دوري الأبطال.. تأهل تشونبوك الكوري الجنوبي وأوراوا الياباني إلى دوري الـ16

جيونجو(صدى):

تعادل فريق تشونبوك موتورز الكوري الجنوبي مع ضيفه بوريرام يونايتد التايلاندي بدون أهداف اليوم على استاد كأس العالم في جيونجو، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2019.

وشهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة اليوم أيضاً فوز أوراوا ريد دايموندز الياباني على ضيفه بكين الصيني 3-0 على استاد سايتاما 2002 في سايتاما.

وتصدر تشونبوك موتورز ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة ، مقابل 10 نقاط لأوراوا ريدز ، و7 لبكين ، و4 لبوريرام يونايتد.

وحصل تشونبوك موتورز وأوراوا ريدز على بطاقتي التأهل عن المجموعة إلى دور الـ16.