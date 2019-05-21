” واتساب ” يطلق ميزة تتيح قراءة الرسائل دون علم مرسلها

عادل الحربي(صدى):

يتيح تطبيق “ واتس آب ” ميزة تتيح قراءة النصوص سرا دون تنبيه المرسل، حيث عندما تقرأ رسالة واردة، تظهر علامات باللون الأزرق للمرسل، تفيد بوصولها وقراءتها من قبل المستخدم، ولكن تطبيق المراسلة الشهير على هواتف آيفون يتضمن ميزة خفية، تسمح بقراءة الرسائل دون تلون علامات تأكيد الاستلام بالأزرق.

ويلجأ معظم المستخدمين، الذين يحاولون تجنب “ قراءة الرسائل ” ، إلى ميزة تفعيل وضع الطيران، التي تغلق البيانات حتى لا يعرف المرسل بأن رسالته قُرئت

وهناك خطوات لكيفية قراءة رسائل واتس آب دون ظهور العلامات الزرقاء، حيث تأتي معظم هواتف آيفون الجديدة مع ميزة البصمة ثلاثية الأبعاد. وتحتوي الشاشة على طبقة إضافية لحساسية اللمس، لذا يؤدي الضغط بشدة على شاشة الهاتف إلى ظهور خيارات جديدة.

وإذا نقرت مرة واحدة على دردشة معينة في واتس آب، ستُنقل مباشرة إلى الرسائل. ولكن الضغط المستمر بشدة يؤدي إلى فتح نافذة كاملة تُظهر كامل محتوى الدردشة.

ويذكر أن ذلك يتيح إمكانية قراءة حوالي 10 من أحدث الرسائل المرسلة في الدردشة، دون تفعيل علامات واتس آب الزرقاء.