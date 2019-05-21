” الأمن السيبراني ” يفتح التقديم على تدريب للمواطنين

فاطمة المالكي(صدى):

فتح الإتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، باب التقديم في ” معسكر 7_7 ” للمواطنين من الجنسين في مدينة جدة.

ويأتي هذا التدريب بالشراكة مع كل من ” وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وجامعة دار الحكمة ” .

وأوضح الإتحاد أن المعسكر يوفر دورات تدريبية في كل من ” تطوير الأعمال، التسويق الرقمي، إدارة المنتجات، برمجة الواجهات، تصميم تجربة المستخدم وواجهة المستخدم، برمجة الخلفية، وضمان الجودة ” .

يشترط أن يكون المتقدم للمعسكر سعودي أو سعودية الجنسية، وألا يقل عمره عن 18 سنة مع إجادة اللغة الإنجليزية وضرورة اجتياز مراحل القبول والمقابلة الشخصية.

كما يجب أن يكون المتقدم متفرغ بشكل كامل ولديه شغف واهتمام في أي مسار تقني بالبرنامج، بالإضافة إلى وجود دوافع حقيقة للإنضمام ففي حال الإنسحاب أو الغياب غير المبرر يتحمل المشارك تسديد كافة النفقات.

” معسكر 7_7 ” برنامج تدريبي أسبوعي مكثف؛ يهدف إلى تعليم أساسيات البرمجة وكل ما يحتاجه المبرمج لنجاح تطبيقه تجاريًا، ويتضمن البرنامج 7 أسابيع و7 دورات في مجالات تقنية.

كما أشار الإتحاد إلى أنه تم فتح باب التقديم منذ 19/5/2019، على أن يستمر حتى التلاثاء القادم الموافق 28/5/2019م.

للتقديم اضغط هنــــــا

لمزيد من التفاصيل اضغط هنــــــــا