أسرار عن صفقة ” ريفالينو ” والأمير خالد بن يزيد..والأميرة نورة : الوالد كان متعصب هلالي(فيديو)

ماجد محمد(صدى):

كشفت الأميرة نورة بنت خالد بن يزيد، عن حب والدها لنادي الهلال، وحرصه دائمًا على تقديم الدعم له، قائلة : الوالد كان متعصب هلالي، فبالتالي أنا متعصبة هلالية مثله.. كبرت على حب الهلال لين ما صرت مثله عاشقة للهلال.

وقال الأمير نواف بن سعد في برنامج ” الراحل ” ارتبط الأمير الراحل خالد بن يزيد بنادي الهلال بعدما نجح في جلب اللاعب ” ريفالينو “، ليلعب بقميص الهلال، ونجح في أن تكون هذه الصفقة حديث الصحف العالمية.

وأضاف : إن هذه الصفقة كانت أفضل صفقة في تاريخ الهلال وحتى الآن يتحدث عنها الناس، وكان الأمير خالد بن يزيد كان مهندس الصفقة.

وتابع : وجود ريفالينو في المملكة كان له أثر إيجابي على الكرة السعودية، وبدأ يتطور اللاعبين بشكل كبير، فكان الأمير خالد حريص على دعم الهلال دائما.

#برنامج_الراحل

أسرار صفقة #ريفالينو التي عقدها الأمير #الراحل_خالد_بن_يزيد بلسان الأمير نواف بن سعد والأمير نواف بن محمد pic.twitter.com/CaogwbtqwX — روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 21, 2019