أسرار عن صفقة ” ريفالينو ” والأمير خالد بن يزيد..والأميرة نورة : الوالد كان متعصب هلالي(فيديو)
كشفت الأميرة نورة بنت خالد بن يزيد، عن حب والدها لنادي الهلال، وحرصه دائمًا على تقديم الدعم له، قائلة : الوالد كان متعصب هلالي، فبالتالي أنا متعصبة هلالية مثله.. كبرت على حب الهلال لين ما صرت مثله عاشقة للهلال.
وقال الأمير نواف بن سعد في برنامج ” الراحل ” ارتبط الأمير الراحل خالد بن يزيد بنادي الهلال بعدما نجح في جلب اللاعب ” ريفالينو “، ليلعب بقميص الهلال، ونجح في أن تكون هذه الصفقة حديث الصحف العالمية.
وأضاف : إن هذه الصفقة كانت أفضل صفقة في تاريخ الهلال وحتى الآن يتحدث عنها الناس، وكان الأمير خالد بن يزيد كان مهندس الصفقة.
وتابع : وجود ريفالينو في المملكة كان له أثر إيجابي على الكرة السعودية، وبدأ يتطور اللاعبين بشكل كبير، فكان الأمير خالد حريص على دعم الهلال دائما.
#برنامج_الراحل
أسرار صفقة #ريفالينو التي عقدها الأمير #الراحل_خالد_بن_يزيد بلسان الأمير نواف بن سعد والأمير نواف بن محمد pic.twitter.com/CaogwbtqwX
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 21, 2019
#برنامج_الراحل
الأميرة نورة بنت خالد بن يزيد:
الوالد كان متعصب هلالي، فبالتالي أنا متعصبة هلالية مثله.. كبرت على حب الهلال لين ما صرت مثله عاشقة للهلال.#الراحل_خالد_بن_يزيد#عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/XJmH1KNskg
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 21, 2019
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5255 ] نشر منذ يوم واحد
صدقتي سموك الي الان اتذكر هدف ريفالينو دخلة من ضربة ركنية بس ما اذكر الفريق
القرشي[ عدد التعليقات: 2554 ] نشر منذ يوم واحد
إحقاقآ للحق مهندسا هذه الصفقة هما رموز النادي الأهلي الأميران عبدالله الفيصل ومحمد العبدالله الفيصل
رحمهما الله وغفر لهما كهدية منهم لنادي الهلال حتى أن ريفالينو كان رافض يلعب في الهلال ووافق على اللعب
للأهلي لأن أشهر المدربين البرازيليين كانوا قد دربوا الأهلي كديدي والداهيه تيلي سانتانا وغيرهم ممن حققوا
كأس العالم مع منتخب البرازيل كما أن منتخب البرازيل وهو في عز مجده قد لعب امام الأهلي قبل مجيء
ريفالينو للسعودية ولكن بعد وساطة الأمير عبدالله الفيصل اقتنع اللاعب باللعب في الهلال .
هذه هي حقيقة صفقة ريفالينو ولدي جميع الوثائق والتسجيلات التي تثبت صحة كلامي هذا بصوت الأميران
عبدالله الفيصل ومحمد العبدالله الفيصل رحمهما الله وهم يتحدثون عن صفقة ريفالينو للهلال من البداية
وحتى النهاية وكذلك شهادة غيرهم من الهلاليين انفسهم فكيف تدعي الأميره نوره بأن والدها هو مهندس صفقة
اللاعب ريفالينو ؟؟؟!!!