ورود نوارة التطوعي وأماكن الدولية يطلقان ” للوطنية قيمة وللعطاء مقياس “

سعيد العجل(صدى):

بتشريف وحضور صاحبة السمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن آل سعود رئيسة مجلس إدارة جمعية لأجلهم لذوي الإعاقة وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبد الرحمن بن فرحان آل سعود، وبرعاية رسمية من فريق ورود نوارة التطوعي ومجموعة أماكن الدولية.

أطلقت مبادرة الأستاذ خالد عبد الكريم الجاسر (للوطنية قيمة.. وللعطاء مقياس) “فاضل” يوم أمس الاثنين 15 رمضان 1440هـ، بقاعة المقيرن في مقر الغرفة التجارية بالرياض، وسط حضور كثيف من رجال الأعمال والعمل التطوعي وجمع من الإعلاميين والصحفيين غصت بهم القاعة.

وقد بدأ مقدم الحفل الإعلامي محمد القرني بالترحيب بالحضور مثمناً للجميع هذا الحرص على دعم المبادرات الوطنية ثم تحدث الأستاذ خالد بن عبد الكريم الجاسر عن مبادرته قائلاً: “تأتي مبادرتنا الوطنية تناغمًا مع رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله -، مشيراً إلى أن الهدف من المبادرة، هو وضع آليات ومقاييس تحفيزية لكل عطاء، كي يُمكننا من المفاضلة بين مواطن ومواطن أو شركة وشركة أخرى، بإشراف جهات مختصة، كوزارة العمل والجهات ذات العلاقة، بتسجيل كافة الأعمال الوطنية سواء جهدًا عضلياً أو مادياً أو ذهنياً، بالمُستندات عبر أيقونة (فاضل)، بآلية محددة وتُشرف عليها لجنة مُتخصصة تقوم بدراستها وإثباتها بنقاط؛ لتبقى رصيداً وشاهدًا لصاحب العمل على عطائه، وهذا دورنا المُجتمعي، لخَلْق روح الدَّافعية لدى قطاع رجال الأعمال بشتَّى الطُّرق وتنوُّع الأساليب بطرق تقيس مدى الفاعلية ومقدار العمل المجتمعي، وبعيداً عن الرياء، فأعمق الصِّفات الإنسانية لدى الإنسان في رأي العالم النفسي وليم جيمس: ” أن يحرص دائمًا على أن يكون مُقدَّرًا خير تقدير من قِبَل الآخرين ” .

بعد ذلك تحدثت قائدة فريق ورود نوارة التطوعي أ. نورة محمد العقلا عن فريقها والذي بدأ فعلياً منذ أربع سنوات حيث قدم فعاليات كثيرة ونوعية لشتى فئات المجتمع، وعرجت على مبادرة الأستاذ خالد الجاسر بقولها: ” لقد كانت هذه الفكرة تراودني منذ زمن وهي كيف تحفظ حقوق المتطوعين” موجهة شكرها للجاسر الذي وجدت لديه هذه الفكرة مكتوبة ومعدة كمبادرة وطنية، فكتب الله لها بتظافر الجهود أن تطلق اليوم.

هذا وشكرت “العقلا” الداعمين شركاء النجاح كما أسمتهم واختتمت كلمتها بشكر لجنة التنمية الاجتماعية بحي الفلاح المظلة الرسمية للفريق دعمهم وجهودهم، مثمنة لأم المعاقين “الأميرة نوف بنت عبد الرحمن” حضورها وتشريفها هذه المبادرة.

أعقب ذلك جلستي نقاس كانت الأولى مع صاحب المبادرة أ. خالد الجاسر تحدث خلالها بتفصيل عن مبادرته والثانية مع رجل الأعمال المهندس فوزي بن أيوب صبري الذي تحدث عن أعماله التطوعية وعن السعادة والبركة التي لمسها من خلال نزوله للميدان مشاركاً في العمل التطوعي، وختم كلامه بدعمه السنوي لفريق ورود نوارة التطوعي إيماناً منه برسالة الفريق، أعقبه بدعم للراعي الإعلامي للمبادرة صحافيو الوطن، وقد أدار جلستي النقاش الإعلامي الأستاذ عبد الرزاق العليوي.

ثم تحدث الأستاذ سعيد بن هليل العجل رئيس ملتقى صحافيو الوطن الراعي الإعلامي للمبادرة شاكراً لسمو الأميرة نوف حضورها ومؤكداً على دور الإعلام في دعم مثل هذه المبادرات بقوله: نحن في صحافيو الوطن قد جعلنا لجنة مستقلة مختصة بالمسؤولية المجتمعية وسوف نقوم بدورنا الإعلامي في نشر ودعم هذه المبادرة إعلامياً لتسليط الضوء عليها لترى النور بمشيئة الله، واختتم العجل حديثه بالدعاء لجنود الوطن الذين يذودون بأرواحهم لحفظ أمن هذا البلد، ثم قدم وسام صحافيو الوطن للأميرة نوف بنت عبد الرحمن والتي شكرت بدورها صحافيو الوطن مثمنة دورهم الإعلامي المهم.

بعد ذلك تحدثت الأميرة نوف بنت عبد الرحمن وعبرت عن فرحتها بهذه المبادرة ودعمها لها، كما أعطت نبذة مختصرة عن جمعية لأجلهم لذوي الإعاقة والتي ترأس مجلس إدارتها، ولم تخف عشقها لخدمة ذوي الإعاقة وأن ذلك مصدر سعادة لها.

وفي الختام كُرم المشاركين والرعاة، وقدم درع تذكاري لسمو الأميرة نوف بنت عبد الرحمن ضيفة شرف المبادرة قدمه كل من أ. خالد بن عبد الكريم الجاسر والقائدة نورة محمد.

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