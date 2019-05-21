وزارة الخارجية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الخارجية عن حاجتها لعدد من الموظفين عبر موقعها الإلكتروني (إعلانات التوظيف)؛ حرصا منها على اتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى الاتحاد الدولي للاتصالات.

وقالت إنه يتوفر لديها وظيفتين شاغرتين، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة بالرابط أدناه.

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موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي بتاريخ 2019/07/07م.

– كما يرجى تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة التالي: [email protected]