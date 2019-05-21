بالفيديو.. كارلوس إدواردو يغازل الزراف ويطعمها بفمه

نواف السالم(صدى):

وثٌّق مقطع فيديو، نجم نادي الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو وهو يُطعم زراف ويتواجد وسط الحيوانات البرية.

يذكر أن إدواردو يقضي إجازته في دبي، إذ نشر صورة له عبر تطبيق ” إنستجرام ” وظهر موقعه في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق آخر، كشفت تقارير أن كارلوس إدواردو، خاض مباراته الأخيرة مع الفريق، ضد الدحيل القطري في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، إذ تلقى عرضًا صينيًا وآخر إماراتيًا.

من جانبها، ودعت جماهير نادي الهلال إدواردو الذي يحظى بشعبية كبيرة، موجهة له الشكر على كل ما قدمه للنادي، كما طالبه آخرون بالبقاء مع الهلال.