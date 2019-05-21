مسن إماراتي يستنجد بالطواريء لتناوله العشاء بمفرده

ابوظبي(صدى):

أعلنت شرطة دبي، عن تلقي مركز القيادة والسيطرة إلى مكالمات غريبة الأطوار على رقم الطواريء 999 المخصص للحالات الحرجة.

وأكد مدير مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، أن معظم المكالمات يغلب عليها الطابع الإنساني ولكنها بعيدة كل البعد عن مكالمات الطواريء.

وأوضح أنه في أحد المرات تلقى المركز مكالمة من مواطن مسن يشتكي خلالها من شعوره بالوحدة والحزن أثناء تناوله العشاء بمفرده في المنزل، مشيرًا إلى أنه بالرغم من أن هذه المكالمة لا تصنف مكالمة طواريء إلا أنه تم التعامل معها بشكل إنساني فقد تنقذ حياة شخص.

كما لفت إلى ارتفاع نسبة الاتصالات غير الطارئة على الرقم المخصص للحالات الحرجة، إلى 3 ملايين و500 ألف مكالمة من أصل 5 ملايين مكالمة، بما يشكل نسبة 75%.