” النوم والترطيب ” .. خطوات للعناية بالبشرة على متن الطائرة في إجازة العيد

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء تجميل كيفية الحفاظ على ترطيب البشرة لمحاربة الجفاف المفاجئ والذي قد يُسبّب نوعاً من الالتهابات خلال تواجدكِ على متن الطائرة.

وأكد الخبراء على ضرورة إزالة الماكياج عن وجهكِ باستخدام المناديل المبللة والمرطّبة الخاصة بالوجه، ووضع السيروم المغذّي للبشرة أو أي نوعٍ من الزيوت التي تستخدمينها في روتينكِ اليومي والتي تغذّي البشرة وتمنحها مظهراً صحياً.

بالإضافة إلى تدليك وجهكِ بإستخدام الأصابع أو ماكينات التدليك الخاصة بالوجه يُمكنكِ الإستعانة بقناعٍ مغذّي والتدليك من بعده لتغذية البشرة بالفيتامينات.

رطّبي بشرتكِ باستعمال كريم النهار أو الليل حسب توقيت الرحلة ولا تنسى ترطيب الشفاه أيضاً، والنوم لبعض الوقت فالنوم يُجدّد خلايا البشرة.