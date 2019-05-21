حفل إفطار جماعي داخل الكونجرس في رمضان

واشنطن(صدى):

نظم أعضاء مسلمون في الكونجرس الأمريكي، فعالية تعد الأولى من نوعها، إذ أقاموا إفطار رمضاني جماعي في مبنى ” الكابيتول ” .

ونظم حفل الإفطار الجماعي كل من ” إلهان عمر، رشيدة طليب، وأندريه كارسون ” ، بالاشتراك مع منظمة مناصري المسلمين المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب وموظفون في الكونجرس.

ومن جانبها أكدت النائبة عن ولاية ميشغان رشيدة طليب، على الأهمية التاريخية لهذا الحدث الضخم، قائلة “هذا الحدث يرفع مكانة جالية بأسرها شعرت لفترة طويلة بالتهميش ” .

يُذكر أن رشيد طليب النائبة في مجلس النواب عن ولاية ميشغان، مسلمة تندرج من أصول فلسطينية، وأحد منظمي حفل الإفطار الجماعي.