بالفيديو.. ملاكمان يسقطان بعضهما بـالضربة القاضية في نفس اللحظة

نواف السالم(صدى):

وجه ملاكمان أمريكيان، ضربة قوية لبعضهما البعض أسقطتهما أرضًا في نفس اللحظة، في مشهد نادر الحدوث.

وشهد نزال الملاكمين الأمريكيين، إيرسفوني ديوفيرغيل، وجيرخاد فينديرسون، الواقعة عندما أسقطا بعضهما البعض على أرضية الحلبة في نفس اللحظة.

ووجه الاثنان ضربة قوية لبعضهما في نفس اللحظة، ما أدى إلى سقوطهما على أرضية الحلبة بشكل متزامن، فيما نهض ديوفيرغيل على الفور، ونهض فينديرسون بعدها، ليكمل الملاكمان نزالهما الذي انتهى بفوز فينديرسون بالنقاط.