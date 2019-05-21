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كليات التميز تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة

كليات التميز تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت شركة كليات التميز وظيفة إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير الجودة Quality Manager.

وتضمنت الشروط- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص ذات صلة (إدارة الأعمال أو إدارة التعليم أو الاقتصاد). خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة أداء الشركات أو ضمان الجودة أو أي مجال ذات صلة.

بالإضافة إلى شهادة مهنية (PMI) (إدارة المشاريع الاحترافية- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.

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