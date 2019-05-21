كليات التميز تعلن عن وظيفة إدارية شاغرة
أطلقت شركة كليات التميز وظيفة إدارية لذوي الخبرة من حملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مدير الجودة Quality Manager.
وتضمنت الشروط- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص ذات صلة (إدارة الأعمال أو إدارة التعليم أو الاقتصاد). خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة أداء الشركات أو ضمان الجودة أو أي مجال ذات صلة.
بالإضافة إلى شهادة مهنية (PMI) (إدارة المشاريع الاحترافية- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة.
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