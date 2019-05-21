فيديو نادر لحفل زفاف الأمير خالد بن يزيد.. والأميرة نورة تكشف موقف لوالدها في الخطوبة
كشفت الأميرة نورة بنت خالد بن يزيد، اليوم الثلاثاء، أن والدها الراحل، كتب أغنية (كلمت والصوت مبحوح الحروف) في موقف حدث مع الوالدة أيام الخطوبة.
وقالت الأميرة نورة خلال لقاءها في برنامج ” الراحل ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن والدي كتب هذه الأغنية في فترة الخطوبة حيث وقتها وجد والدتي حزينة ورافضة أن تقول له السبب ربما بسبب الخجل منه، فكتب هذه الكلمات.
وعرض برنامج ” الراحل ” فيديو نادر ظهر فيه لقطات أرشيفية من حفل زفاف الأمير الراحل خالد بن يزيد على الأميرة مشاعل الرشيد.
الأميرة نورة بنت خالد بن يزيد تكشف:
الوالد كتب (كلمت والصوت مبحوح الحروف) في موقف حدث مع الوالدة أيام الخطوبة..
#الراحل_خالد_بن_يزيد#برنامج_الراحل#عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/bKI4q4biJ5
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 21, 2019
#فيديو نادر
لقطات أرشيفية من حفل زفاف الأمير #الراحل_خالد_بن_يزيد على الأميرة مشاعل الرشيد..#برنامج_الراحل#عيشوا_معنا_رمضان pic.twitter.com/k0A7kwszM5
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 21, 2019
عوافي[ عدد التعليقات: 1676 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يرحمه …
السعودي[ عدد التعليقات: 49 ] نشر منذ 57 دقيقة
نسال الله ان يغفر لوالدها ويجعلها من اهل الجنة ويرزقها الحجاب الشرعي الكامل فتغطي وجهها