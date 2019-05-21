فيديو نادر لحفل زفاف الأمير خالد بن يزيد.. والأميرة نورة تكشف موقف لوالدها في الخطوبة

علي القحطاني(صدى):

كشفت الأميرة نورة بنت خالد بن يزيد، اليوم الثلاثاء، أن والدها الراحل، كتب أغنية (كلمت والصوت مبحوح الحروف) في موقف حدث مع الوالدة أيام الخطوبة.

وقالت الأميرة نورة خلال لقاءها في برنامج ” الراحل ” الذي يذاع على قناة ” روتانا خليجية ” إن والدي كتب هذه الأغنية في فترة الخطوبة حيث وقتها وجد والدتي حزينة ورافضة أن تقول له السبب ربما بسبب الخجل منه، فكتب هذه الكلمات.

وعرض برنامج ” الراحل ” فيديو نادر ظهر فيه لقطات أرشيفية من حفل زفاف الأمير الراحل خالد بن يزيد على الأميرة مشاعل الرشيد.