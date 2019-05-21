ردًا على اليمين الغموس.. المغامسي: خرج من الإخوان أخيار الناس

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء، أن اليمين الغموس هو وصف الإنسان بشيء وأنت تعلم يقينًا أنه لم يحدث.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج ” منابر النور ” ، أن الأمر يعد من كبائر الذنوب ولا كفارة لها إلا التوبة إذا كانت في شيء يُراد من اقتتاع مال من مُسلم.

وأشار ” المغامسي ” ، إلى أن هناك يمين منعقدة وهي أن تحلف على شيء تفعله أو لا تفعله، وهناك يمين لغو وهي التي تجري على ألسنة الناس.

وردًا على من اتهموه وأقاموا عليه ” اليمين الغموس ” ، تابع: لا يقول أحد صالح المغامسي يشبه الإخوان بكفار نوح، مُحال الإخوان المسلمون مسلمون ولكنهم نازعوا ولاة الأمر، وقد خرج منهم أخيار الناس، ولو تخلّوا عن هذا الأمر لنفعوا الخلق لكنهم فتحوا على الأمة أبواب شر.