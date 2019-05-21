بالصور.. قطع قضبان حديدية بمعدات ثقيلة لإنقاذ قنفذ

فيينا(صدى):

قطع رجال الدفاع المدني في مدينة غراتز بالنمسا، القضبان الحديدية لبوابة؛ لإنقاذ قنفذ.

وعلِق القنفذ في البوابة الحديدية، ما دفع رجال الدفاع المدني إلى قطعها باستخدام معدات ثقيلة لإخراج القنفد من مأزقه، بعد أن حوصر جزء منه داخل القضبان وبقي نصفه الآخر خارجها.

وقام الدفاع المدني، باستخدام معدات هيدروليكية لقطع الحديد، تستخدم عادة للمساعدة في قطع حديد السيارات في حالة الحوادث المرورية، وتم تحرير القنفذ.

وأكد الدفاع المدني أن الحيوان بدا بحالة جيدة، وتم تسليمه إلى جمعية لرعاية الحيوانات.