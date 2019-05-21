” الأوقاف ” تتيح وظائف شاغرة للعمل بالرياض
أتاحت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض، عدد من الوظائف الشاغرة بمجال القانون للعمل بالهيئة بمدينة الرياض والمدينة المنورة، بمسمى (باحث قانوني – الشؤون القضائية والقانونية).
واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، و خبرة لا تقل عن سنتين.
وأوضحت أن التقديم متاح الآن، ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط هنــــــا .
هاجر[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ يوم واحد
الوقف من اجل الاعمال ولكن للاسف كل ادارات الاوقاف في مدن المملكه مقصرون في امور الوقف ولوكان هناك ادارات فاعله وفاهمه كنا راينا وضع الاوقاف افضل بكثير .
عبود[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ يوم واحد
الهيئه العامه للاوقاف للاسف التوعيه للوقف لاتذكر انتم نائمون .
د. فهد[ عدد التعليقات: 255 ] نشر منذ يوم واحد
انتم ياهيئة الاوقاف في واد والناس في واد
والله لو قمتم بواجبكم كما يجب لماكنا راينا المتسولين والمتسولات الكاذبين في الشوارع وينفق عليهم بالملايبن من الريالات وايضا لما شاهدنا هدر الطعام باموال طائله في الشوارع لمشروع تسمين صائم !!
الناس تريد البديل لوضع صدقاتهم والاكثريه لاتعرف معنى الوقف واهميته وللاسف دوركم في ايضاح وتوعية الناس باهميه الوقف لايذكر ابدا .
وسوف تسألون .