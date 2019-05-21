” الأوقاف ” تتيح وظائف شاغرة للعمل بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت الهيئة العامة للأوقاف بمدينة الرياض، عدد من الوظائف الشاغرة بمجال القانون للعمل بالهيئة بمدينة الرياض والمدينة المنورة، بمسمى (باحث قانوني – الشؤون القضائية والقانونية).

واشترطت الهيئة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، و خبرة لا تقل عن سنتين.

وأوضحت أن التقديم متاح الآن، ويمكن الإطلاع على مزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط هنــــــا .