إطلاق نار على أعضاء النيابة العامة بالسودان أثناء القبض على ” قوش “

الخرطوم(صدى):

أعلنت النيابة العامة السودانية، عن تعرُّض عدد من أعضائها إلى إطلاق نار من قبل حراسة مدير المخابرات السوداني السابق، صلاح عبدالله قوش، خلال تنفيذ عملية توقيفه.

وأصدر نادي أعضاء النيابة العامة في السودان، بيانًا يكشف ملابسات الواقعة، موضحًا أن القوة المكلفة بحراسة منزل مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني السابق تصدت لقوة من الشرطة والنيابة أثناء تنفيذ أمر بالقبض عليه خاص بدعوى جنائية تتعلق بالثراء المشبوه.

وقاومت قوة حراسة ” قوش ” تنفيذ أمر القبض وتفتيش منزله بحجة أنها لم تتلق تعليمات، كما وجه الحراس العربة المسلحة نحو سيارة أعضاء النيابة والشرطة وهددوا باستخدام السلاح الناري.

وطالب البيان قيادة البلاد بإقالة مدير جهاز المخابرات الحالي، وإعادة هيكلة جهاز المخابرات والتحقيق في هذه الواقعة.