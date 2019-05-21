بالفيديو.. سرقة سيارة مواطن في جدة والجهات الأمنية تباشر
التقطت كاميرات المراقبة، فيديو للحظة قيام شخص بسرقة سيارة مواطن، يبدو أنها كانت في وضع التشغيل.
وتكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن الشخص الذي قام بسرقة السيارة مساء يوم أمس من أمام أحد المحالّ بحي أبرق الرغامة بجدة .
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
ليش تتركها في وضع التشغيل …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
لو يقصون يد السارق لما تجرأ احد على السرقه ,,
,, المستعان باالله ,,
الشاعر[ عدد التعليقات: 466 ] نشر منذ يوم واحد
لايحفظ الامن الا تطبيق شرع الله
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 1115 ] نشر منذ يوم واحد
القانون لايحمي الغفلين..
يستاهل ليش يتركها شغالة.
لوبيدي الامر لو جاء يبلغ احطه ف الغرفة ..حتى العالم ذولا تفهم ..خلاص عارف فيه سرقات ليش تتركها شغالة
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يوم واحد
الناس ماتتعظ بكره تنسرق سياره وهي في وضع التشغيل
ابوفهد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 24 ساعة
نابي قص الي يسرق
ابوفهد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 24 ساعة
نابي قص الي يسرق
ابوفهد[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 24 ساعة
نابي قص الي يسرق
ابوفهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 24 ساعة
نابي يطبق نظم قص اسارق واعفاكم
سالم[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 23 ساعة
الاملاء رايح فيها لكن نصيحه ادخل محو الاميه يابو فهد
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 24 ساعة
يفترض الي يخلي سيارته في موضع التشغيل
ما احد يطالع بوجهه
بل يلبس ازعاج السلطات
والادهى والامر البعض يترك ام العيال
في موضع التشغيل كمان وكله ماشىء
واذا ما لقيها قلب ثوبه وصاح وناح وانهبل
ههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ 23 ساعة
سالم
ياخوي عدي الامور
لاتحفر