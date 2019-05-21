بالفيديو.. سرقة سيارة مواطن في جدة والجهات الأمنية تباشر

نايف السالم(صدى):

التقطت كاميرات المراقبة، فيديو للحظة قيام شخص بسرقة سيارة مواطن، يبدو أنها كانت في وضع التشغيل.

وتكثف الجهات الأمنية تحرياتها للبحث عن الشخص الذي قام بسرقة السيارة مساء يوم أمس من أمام أحد المحالّ بحي أبرق الرغامة بجدة .