بالفيديو.. بلقيس فتحي تعترف رسميا: أنا مدمنة

أميرة خالد(صدى):

اعترفت الفنانة بلقيس فتحي، بإدمانها على العلكة ” اللبان ” ، إذ مهدت لهذا الاعتراف إلى جمهورها بطريقة طريفة وسلسلة.

ونشرت بلقيس فتحي على حسابها الرسمي على ” سناب شات ” ، مقطع فيديو وهي تمضغ العلكة بطريقة طريقة، مؤكدة أنها ليست مدمنة على العلكة فقط لكنها تُصر على إصدار صوتًا بالبالون الذي تفقعه في فمها.

وتفاعل جمهور ومتابعي بلقيس فتحي مع هذا الفيديو بشكل كبير، معبرين عن مساندتها في هذا الأمر فهم أيضًا من مدمني العلكة.

بطريقته السلسة واسلوبها الطريف اعترفت الفنانة بلقيس فتحي بادمانها على اللبان ” العلكة ” وساندها عدد كبير من محبيه الذين اكدوا ادمانهم على ذلك ايضاً.