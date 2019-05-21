الشماغ الأحمر قبل قرن وربع.. والكبسة إسبانية الأصل.. والقهوة محرّمة (فيديو)
أكثر الأشياء التي يمكن أن تتعرض للتغيير والتحول هي الملابس وأزياء الشعوب، وأصبح الشماغ ذو اللون الأحمر لا يُلبس حاليًا، وكذلك هذا الشماغ لم يكن موجودًا قبل 120 عامًا.
يرجع تاريخ الشماغ الأحمر، إلى قائد الجيش الأردني الذي شكل جيش للبادية قبل 130 عامًا الذي طلب من إحدى الشركات الأجنبية تفصيل شماغ لونه أحمر، وكان الشماغ العربية لونها أسود وأبيض.
وبدأ جيش البادية ارتداء هذا اللون من الشماغ الذي اجتاح العراق والخليج وكل المناطق، فيما يشار إلى أن الشماغ نفسه تم ارتدائه لأول مرة من قبل الحاكم السومري كوديا الذي حكم في عصور ما قبل الميلاد.
ومثلما تختلف أزياء الشعوب، تختلف الأطعمة أيضًا، إذ تعتبر الكبسة وهي الأكلة الشعبية بالمملكة أكلة إسبانية قديمة اسمها بايا، وهي عبارة بقايا الطعام وانطلقت من مائدة الخدم إلى العالمية، حيث وجد أحد الحكام الاندلسيين الخدام يأكلون بقايا الطعام بعدما يضعونه في طبق واحد، وأصبحت بعد ذلك أكلة شهيرة في إسبانيا.
أما القهوة العربية، فظهرت في إثيوبيا عنما وجد أحد الرعاة أن قطيع الأغنام يزداد نشاطه عندما يأكل من نبتة معينة، وبدأ في استخراج النبتة وغلوها في الماء، ومن ثم انتقلت إلى اليمن عبر البحر الأحمر، إلا أن البعض اعتقد أنها تعلب في الرأس وبدأوا تحريمها.
قصة جزء من الزي السعودي
وحقيقة اللون الأحمر للشماغ
وما سبب اكتشاف القهوة؟@alrougui#مالك_بالطويلة pic.twitter.com/i5zQac2BvR
— MBC1 (@mbc1) May 21, 2019
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
خبر من التراث الجميل …
خالد محاسن[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ يوم واحد
فرق شاسع بين جمع باقي الاطعمه وخلطها مع بعض والكبسة السعوديه
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
طيب ,,
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ يوم واحد
فيه ناس تاخذ معلوماته من زباله التاريخ
الشاعر[ عدد التعليقات: 330 ] نشر منذ يوم واحد
تقليد الغرب طغى على الشعوب العربية
لكن الغرب لايغيرون تراثهم
الله المستعان
abdul[ عدد التعليقات: 1739 ] نشر منذ يوم واحد
نعم، المتشددون في ذاك الزمان حرّموا شرب القهوة وما كان واحد يجدها إلا عند قصور الأمراء حيث لا سلطة للمطوّعين في مداهمة تلك القصور، مثل مطوعين تبع هذا الزمن – في اوجّ سلطانهم- كرّهوا الناس دينهم وعيشتهم ، و حرّموا أشياء كثيرة ما أنزل الله بها من سلطان .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41003 ] نشر منذ يوم واحد
طيب طيب
الواقع[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ يوم واحد
معلومات خطيرة صراحة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13740 ] نشر منذ يوم واحد
يعني فينا عرق اسباني😜😊😂😂مهما قالو كبستنا لا تقارن😋ذولاك😂يلمون من كل شي ولحمهم ودجاجهم حشرات🐜😂الحمدلله☺
ابونايف[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ يوم واحد
ايه ماشاءالله طالعات اسبانيات وايطاليات اقول الله يعز العبايات والبراقع والا كان علوم وتاريخ ههههه
المغرب على غفله
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13740 ] نشر منذ يوم واحد
الي يسمعك يقول طوابير عندك اللي خاق معهن حلال عليك ولاتزعل 😊😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13740 ] نشر منذ يوم واحد
إن بغيت الطيب فيهـا طيـب مـا مثلـه مثيـل
وإن بغيت الحسن ربي صاغها بـأروع جمـال
وإن بغيت الجود فيها الجود من عـرقٍ أصيـل
هذي ( بنت المملكه ) بنـتٍ تضاهـا بالرجـال
ما تعرف اليأس أو قولة ( بعيد ) أو ( مستحيل )
ما تلاقـي عندهـا تعريـف للكلمـه ( محـال )
الصبوره .. القنوعه .. ترضى بالشـي القليـل
لوما أخشى من الملامـه كنـت ألبسهـا عقـال
الرقيقـه .. الحنونـه .. راعيـة بـالٍ طويـل
الكريمه .. العظيمـه .. مـا تقصّـر بالوصـال
بنت أبوها تخدمـه بعيونهـا لـو هـو عليـل
وأمها تفخر بهـا وتدعـي لهـا بولـد الحـلال
أي وربـي للسعوديـه انـا مارضـى بـديـل
يا بعدهم يالرطب ياللـي كسـر سـوق الخـلال
يالحشيمه .. يالرحيمـه .. يـا وفيـه بالخليـل
زان طبعك من جـدودك ثـم عمامـك والخـوال
من يلوم اللي غدى مـن نظـره بعينـك قتيـل
لو ألـف الكـون كلـه مـا ألاقـي لـك قبيـل
إنتي وحدك .. لا يهمك من حكـى فيكـم وقـال
إنتي مثل النجمه اللـي تضـوي الليـل الكحيـل
وإن يطال سهيل فانتي النجمه اللي ما تطـال 😻👑
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
صح لسانتس مليون في مليون وكل يوم يزيدون ، اختنا جنوبيه قحطانيه ,,
,, جازت لي هاالابيات الشامخه في معانيها ,, لاهنتِ ,,
ابونايف[ عدد التعليقات: 1230 ] نشر منذ يوم واحد
الله الله وش هالكلام الزين انشهد انك مطنوخه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13740 ] نشر منذ يوم واحد
صح بدنك اخ ابو محمد ولا تهون😊