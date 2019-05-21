زيادة ٤٣٪‏ في حالات إنقاذ الحياة خلال شهر رمضان بمدينة الملك عبدالله الطبية

حسين العلي(صدى):

سجلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة ممثلة في مركز صحة القلب زيادة بنسبة ٤٣٪‏ في عدد حالات الجلطات الحادة وانقاذ الحياة منذ غرة الشهر الكريم .

ويعد مركز صحة القلب بالمدينة الطبية بالعاصمة المقدسة الشريان الرئيس للمنظومة الصحية بكونه احد اكبر المراكز بالمملكة التي تقدم خدمات تخصصية ودقيقة يقوم المركز بخدمة مايقارب المليون ونصف مقيم بمدينة مكة المكرمة إضافةً الى خدمة ما يفوق عن ٣ مليون حاج في فترة موسم الحج ومايعادل ٩ مليون زائر ومعتمر سنويا حيث تتسع رقعة خدماته لتشمل جميع منطقة مكة وكذلك جزء من الساحل الغربي.

ومن ضمن الخدمات المتميزة للمركز الخدمات المقدمة على مدار ٢٤ ساعة طيلة ايام الاسبوع وذلك لإنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية الحادة الناتجة عن الانغلاق الحاد والكامل للشريان التاجي من خلال فريق طبي تكاملي يشمل كفاءات مؤهله ومتخصصه من اطباء القلب بكافة التخصصات والتمريض والتخدير والأشعة حيث يقوم المركز باستقبال مثل هذه الحالات المحولة من خلال سبعة مستشفيات حكومية وأخرى خاصة من خلال خدمة مستحدثة لسرعة التجاوب مع حالات انقاذ الحياة الحرجة وهي خدمة الخط الساخن داخل مدينة مكة المكرمة.

وبينت الإحصائيات للمركز عدد الحالات في العام ٢٠١٨ حيث تم إجراء مايزيد عن ٦٠٠٠ قسطرة قلبية منها ٣٢٩٧ قسطرة تشخيصية ، و ١٢٩١ قسطرة علاجية و٦٤٣ قسطرة علاجية عاجلة لإنقاذ حياة للجلطات الحادة الناتجة عن الانسداد التاجي الكلي ( حيث يتوجب فتح الشريان في خلال ٩٠ الى ١٢٠ دقيقة كحد أقصى من لحظة معاينة المريض بالمستشفى المحول إلينا).

وأظهرت إحصائية هذه السنة قيام المركز بإجراء ٤٨٥ قسطرة لكهربائية القلب وزراعة اجهزة منظمات القلب وكذلك نجاح مايقارب ٧٢٢ عملية قلب مفتوح.

وقام المركز خلال حج العام الماضي بإجراء ١٣٦٨ اجراء قسطرة قلبية ،كما قام بإجراء ١٩٩ حالات انقاذ حياة وعلاج الجلطات الحاة للانغلاق الكلي الحاد للشريان التاجي عن طريق التوسعة بالبالونات والدعامات و ١١٣ عملية قلب مفتوح لحجاج بيت الله الحرام من جميع الجنسيات وبالمجان امتثالا لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بخدمة ضيوف الرحمن وتسهيل حجهم ونسكهم وتذليل كافة العقبات لهم.

ومن الملاحظ أيضا ان عدد المعتمرين والزائرين من المعتمرين لمكة المكرمة بتزايد تماشيا مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث اظهر مركز القلب استعدادا تاما لاستقبال الزيادة في عدد الحالات وخدمة ضيوف الرحمن.

كما قام المركز بعمل كافة إجراءات القسطرة المميزة التي تشتمل على زرع الصمام الأورطي من خلال القسطرة لمعالجة تضيقات الصمام الشديدة دون اللجوء لعملية قلب مفتوح حيث تم عمل ١٢٠ حالة بنجاح يزيد عن ٩٨٪؜.

و تميز المركز بعمل جميع الإجراءات وعمليات القلب المفتوح لفشل وضعف القلب مثل جراحة زرع الجهاز الطارد الأيسر (المضخة الصناعية) وقام خلال السنتين الماضيتين بإجراء أربع حالات تمت بنجاح تام ولله الحمد والمنه وكذلك متابعة وتأهيل المرضى للتكيف مع هذا النوع من الاجهزة ليمارسو حياتهم الطبيعية بيسر وسهوله.

وضمن مسؤولية المدينة الطبية المجتمعية وإيماناً منها بأهمية التوعية الوقائية الأولية والثانوية بأنها هي الأساس للتقليل من أمراض القلب يقوم المركز بتكثيف الجهود لتوعية المجتمع سنويا متزامناً مع اليوم العالمي للقلب واهمية المحافظة على إنماط الحياة السليمة والحث على المشي والرياضة والتوازن الغذائي وليس ذلك فحسب وإنما يقوم المركز بالتوعية المكثفة من خلال عقد المؤتمرات العلمية وعمل نشاطات ثقافية وتوعوية متوازية مع المؤتمرات العلمية حيث كانت اول بادرة في ٢٦ ابريل ٢٠١٩ حيث قام المركز بعقد المؤتمر العالمي السعودي الثاني للوقاية من أمراض القلب ٢٠١٩.