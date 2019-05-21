إتقافية شراكة مجتمعية بين صحة مكة ومعهد التربية الفكرية

حسين العلي(صدى):

أبرمت الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة اتفاقية شراكة مجتمعية مع معهد التربية الفكرية بمكة المكرمة؛ لتقديم تسهيلات لطلاب المعهد، بحضور طرفي الإتفاقية الدكتور حاتم خوقير مساعد المدير العام للخدمات العلاجية نيابة عن مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، ومدير معهد التربية الفكرية بمكة المكرمة الأستاذ طلال بن إبراهيم فراش.

وذكرت صحة مكة المكرمة بأن الصحة تسعى الى إقامة شراكة وتعاون بينهم في مشروع الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة (أصحاب الهمم) لتقديم تسهيلات لطلبة المعهد واعطائهم الأولوية في خدمات المنشآت الصحة الحكومية وتقييم عيادة السمع والنطق الخاصة بالمعهد ورصد النواقص، والتعاون مع القطاع الخاص والربط بينهم وبين المعهد.

مبينة إن هذه الإتفاقية جاءت برغبة الطرفين على عقد مذكرة تفاهم تستثمر في إمكانيات وقدرات كلا الطرفين بما يحقق التكامل وينفع المجتمع ويخدم المواطنين من أصحاب الهمم.

وأبانت الصحة بأنها ملزمة من خلال هذه المذكرة بتوفير بطائق أولوية الخدمة بالمنشآت الصحية الحكومية لطلبة المعهد، وتقييم عيادة السمع والنطق التابعة للطرف الثاني والمتواجدة داخل معهد التربية الفكرية ورصد النواقص التي تحتاجها العيادة، بالإضافة إلى تفعيل دور القطاع الخاص وذلك من خلال التعاون مع الطرف الثاني عن طريق:

تجهيز عيادة السمع والنطق الموجودة داخل المعهد بعد تقييم ورصد النواقص من قبل الطرف الأول بالتنسيق مع القطاع الخاص حسب الامكانية.

امداد المعهد بفنيين وأخصائيين علاج طبيعي لعلاج الطلبة داخل العيادة المخصصة لديهم بالمعهد بالتنسيق مع القطاع الخاص.

تنسيق زيارات دورية من الطرف الأول لطلاب المعهد من قبل أطباء عيادات الاسنان – العيون – الباطنة – النفسية بالتنسيق مع القطاع الخاص.

التنسيق مع إدارة برنامج المشاركة المجتمعية بصحة منطقة مكة المكرمة للإعلان عن الفرص التطوعية وتوجيه المتطوعين الى معهد التربية الفكرية في حال الاحتياج.

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